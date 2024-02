Alla vigilia del match di domani contro l'Inter, l'esterno di centrocampo dell'Atletico Madrid, Nahuel Molina è stato intervistato da Mundo Deportivo, dove il connazionale e compagno in Albiceleste di Lautaro ha lodato gli avversari.

Come si sta preparando la squadra per una partita così importante?

"La squadra è in salute. Stiamo facendo bene, è una partita molto importante, fuori casa, contro una squadra che fa bene da tanto tempo, con grande entusiasmo e voglia. La squadra sta bene, siamo in un buon momento in tante competizioni, è un bel momento per affrontare questa partita di Champions League".

L'Inter fa paura? Hanno perso due partite in tutta la stagione...

"L'Inter è una grande squadra, è arrivata all'ultima finale di Champions League, penso che sia molto forte e sarà complicato".

Qual è la principale minaccia?

"Il gruppo. Giocano molto bene come squadra, hanno ottimi giocatori in tutto il campo, sarà una partita molto bella e dobbiamo essere preparati".

Lautaro è tuo compagno di Nazionale. Avete già parlato?

"No, non ancora, ma Lauti è in un ottimo momento. Sappiamo che dobbiamo marcarlo molto bene perché è un giocatore che può decidere da solo la partita".

Sai già cosa vuol dire giocare a San Siro, quando eri all'Udinese. Com'è l'ambiente?

"Bello, soprattutto per noi che amiamo il calcio. E ancora di più in Champions League".

Il fatto che il ritorno sia al Metropolitano, è un punto a loro favore?

"No, penso che l'importante prima sia fare la partita a Milano e poi penseremo al ritorno".

Siete consapevoli dell'entusiasmo che la Champions League genera nella squadra dell'Atlético?

"Ovvio. Vincere una Champions League con questo club sarebbe la cosa più bella. Ne sono consapevole e vedremo cosa succederà negli ottavi di finale".

Walter Samuel, collaboratore di Scaloni nell'Albiceleste, ha parlato di te molto bene.

"Sentire le parole di Walter o di qualcuno dello staff tecnico è qualcosa di molto bello, tutto quello che abbiamo vissuto con la Nazionale per me è stato molto importante. Contenti delle sue parole e speriamo di poter continuare".