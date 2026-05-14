"Siamo profondamente dispiaciuti, potevamo regalare qualcosa di grande al popolo laziale". Sono queste le prime parole pronunciate in conferenza stampa da Mattia Zaccagni dopo la finale di Coppa Italia appena disputata (e persa) contro l'Inter. FcInterNews.it vi riporta da Roma le dichiarazioni del calciatore biancoceleste: "Non doveva mancare il carattere, nel secondo tempo abbiamo avuto qualche occasione ma contro l'Inter è troppo poco", aggiunge il capitano.

Dove potete trovare le forze per il derby?

"Il derby è una partita come quella di stasera, non serve trovare motivazioni. Ci portiamo a casa la delusione, poi domani iniziaremo a parlare del derby. Dobbiamo alzare la testa e finire al meglio".

Come stanno Marusic e Tavares che hanno fatto i due errori nei due gol?

"Eravamo tutti dispiaciuti, loro devono essere come tutti. Gli erorri succedono, ma la cosa sbagliata è l'atteggiamento avuto".

C'è mai stato un momento in cui avete pensato di battere l'Inter tra sabato e stasera?

"In tutte e due le partite siamo andati sotto di più gol, poi è difficile riprenderle. Nei secondi tempi potevamo riaprirle, ma troppo poco coraggio e poche iniziative. Ci dobbiamo assumere le responsabilità".