Negli studi di Sky Sport Alessandro Florenzi, ex giocatore di Roma e Milan, ha parlato della lotta scudetto dopo la vittoria dell'Inter a Lecce e dopo le sconfitte di Napoli e Milan rispettivamente contro Atalanta e Parma.

"La matematica dice di no, ma l'Inter è superiore. Il discorso Scudetto non è chiuso, ma poco ci manca - le sue parole -. Guardate che passa inosservata la vittoria di Lecce dopo la Champions, ma vi dico che non è mai facile, hanno fatto una buona partita".