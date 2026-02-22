Arriva dalle Canarie l'arbitro di Inter-Bodo/Glimt, ritorno dei playoff di Champions League in programma martedì a San Siro: è nato infatti a Lanzarote Alejandro Hernandez Hernandez, il direttore di gara designato per il match nel quale i nerazzurri cercheranno di rimontare la sconfitta per 3-1 patita all'andata. Hernandez vanta un precedente con l'Inter, risalente alla fase a gironi della scorsa edizione di Champions: vittoria per 1-0 in casa dello Sparta Praga, gara decisa dalla rete di Lautaro Martinez

