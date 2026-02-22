L'Inter è ormai lanciata verso lo Scudetto? Dagli studi di Sport Mediaset, Serse Cosmi usa le parole del principale avversario dei nerazzurri per fare il quadro della situazione: "Credo che Massimiliano Allegri lo abbia spiegato in modo aritmetico: chi è davanti deve perdere tante partite e chi insegue deve vincerne altrettanti. Tutto nel calcio è possibile, ma la strada intrapresa dall'Inter è quella giusta. E non credo che la squadra nerazzurra arrivi a snobbare la Champions League. Quello di mercoledì è stato un passaggio a vuoto inaspettato ma recuperabile".