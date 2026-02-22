La Roma supera 3-0 la Cremonese e approfitta delle frenate di Milan, Napoli e Juventus per rilanciarsi con decisione nella corsa alle prime posizioni. Dopo un primo tempo bloccato, la squadra di Gian Piero Gasperini cambia ritmo nella ripresa e chiude la gara con qualità e concretezza.

La prima frazione è equilibrata: la Roma tiene il possesso ma fatica a trovare spazi contro l’assetto ordinato della formazione di Davide Nicola. L’occasione più grande arriva al 34’, quando Mancini colpisce la traversa di testa su cross di Zaragoza; sulla ribattuta Pellegrini non trova lo specchio. Poco altro, con Svilar attento su Bonazzoli in avvio.

Nella ripresa i giallorossi alzano i giri. Al 59’ Cristante sblocca di testa su corner di Pellegrini. Al 78’ è Ndicka, al volo, a firmare il raddoppio dopo una sponda dello stesso Cristante. La Cremonese prova a reagire, ma Svilar risponde presente. All’86’ Pisilli chiude i conti per il 3-0 finale.