Un punto che dà un po' di ossigeno al Bari, quello ottenuto ieri contro il Padova al termine di una partita conclusa sull'1-1, anche se la lotta per la salvezza dei biancorossi resta alquanto complicata. Moreno Longo, allenatore dei Galletti, nella conferenza stampa del dopopartita ha parlato della prova degli esterni, elogiando la fascia sinistra ed evidenziando le carenze di quella destra: "Credo che sia una questione di caratteristiche dei giocatori. Eravamo due squadre con giocatori simili a sinistra. Di Mariano e Barreca è simile all'asse Dorval-Rao. Con i trequartisti possiamo fare meglio. Si sono alternati Cavuoti e De Pieri, che da subentrato ha fatto bene qualche transizione offensiva. Piscopo aveva un cliente scomodo come Di Mariano e da ammonito ha fatto una partita attenta e precisa in fase difensiva, poi si è fatto trovare pronto sul gol".