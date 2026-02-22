L'Inter sarà l'unica delle tre italiane impegnate nei playoff di Champions League a superare il turno e andare agli ottavi di finale della competizione. Questa è la convinzione espressa da Massimo Callegari e Riccardo Trevisani nel consueto 'Q&A' di Sport Mediaset XXL. Niente da fare, invece, per la Juventus col Galatasaray e per l'Atalanta contro il Borussia Dortmund, anche se Trevisani chiosa: "Spero di sbagliarmi...".