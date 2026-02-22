C'è un fenomeno nel mondo del ciclismo che sta dominando da qualche anno: è lo sloveno Tadej Pogacar. Il campione del mondo, reduce da quattro vittorie al Tour de France e innumerevoli successi, si è preso la scena dal 2020 senza mai più abbandonarla. In salita stacca tutti e per gli avversari ci sono poche speranze. In questa Serie A è l'Inter a tenere un passo pogacariano (ci perdonerete il neologismo cacofonico). A Lecce, i nerazzurri hanno ottenuto la settima vittoria consecutiva, la tredicesima nelle ultime 14 di campionato. Sono numeri che fanno paura e che costringono la prima inseguitrice, il Milan, a provare a restare al passo dei nerazzurri. Ma il distacco è già notevole e per la concorrenza è durissima rientrare sulla testa della corsa.