L'Atalanta batte il Napoli in rimonta (2-1) e torna prepotentemente in zona Champions. Una partita che ha vissuto due sliding doors determinanti. Partiamo dall'inizio: Beukema al minuto 18 porta avanti i partenopei, ai quali viene prima assegnato e poi tolto un calcio di rigore subito da Hojlund. Si accende la Dea che prima la pareggia con Pasalic e poi trova la via del sorpasso con Samardzic. I bergamaschi salgono a quota 45 punti, a 2 lunghezze dal quarto posto occupato dalla Roma. Tante squadre in lotta Champions: si prevede una bella battaglia.