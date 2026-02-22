Nel post partita di Atalanta-Napoli, anche Miguel Gutierrez, difensore della squadra azzurra di Conte, ha parlato a DAZN dell'episodio Hojlund-Hien e della rete annullata.

"Sono d'accordo con Manna, non è fallo e non so perché il VAR non abbia aiutato l'arbitro - le sue parole -. Tutte le settimane sono così, vediamo cosa succede. Questo 2-0 cambiava la partita completamente".