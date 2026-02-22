Marco Landucci, vice allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro il Parma. I rossoneri proveranno ad accorciare in classifica sull'Inter, distante adesso 10 lunghezze. Ma Landucci non ha dubbi: "Non dobbiamo guardare nessuno e fare il nostro percorso. Abbiamo una partita difficile, vogliamo i tre punti ma serve il solito atteggiamento. Senza guardare gli altri, nel nostro percorso e alla fine vedremo dove siamo arrivati".