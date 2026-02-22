La sconfitta per 3-0 rimediata quest'oggi a Marassi contro il Genoa potrebbe aver segnato la fine dell'avventura di Marco Baroni alla guida del Torino. Il club granata, secondo Sport Mediaset, è infatti pronto ad esonerare il tecnico, che peraltro non si è presentato in conferenza stampa dopo la partita: già nella serata di oggi la decisione sarà comunicata a Baroni, che sarà sostituito con Roberto D'Aversa, fermo dall'estate scorsa dopo la fine dell'esperienza con l'Empoli, conclusa con la retrocessione in Serie B.