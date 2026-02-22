È un fiume in piena il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna, che al termine della partita contro l'Atalanta esplode in tutta la sua rabbia per le decisioni dell'arbitro Daniele Chiffi ai microfoni di DAZN, soprattutto il gol annullato a Miguel Gutierrez per il fallo di Rasmus Hojlund su Isak Hien: "Questa cosa è incommentabile. Facciamo gol e non c'è nessun contatto, nessun fallo. Non capisco come Chiffi faccia a fischiare e non c'è stato nessun controllo del VAR. Annullano un gol imbarazzante. Io non capisco, cosa ci sta a fare il VAR? Perché non lo riguarda? È inspiegabile. A Torino c'era rigore, a Verona abbiamo avuto problemi ma questo è imbarazzante. Ci stiamo giocando la Champions e questo annulla un gol senza niente. Urge una riflessione, vogliamo quello che è giusto. Questo non è calcio. È vergognoso, si arriva a fare una partita così e viene annullato un gol assurdo. Siamo stanchi, se il contatto non c'è, non c'è. Poi facciamo la figura dei coglioni e non ci piace, per essere qui e lavorare come abbiamo fatto finora facciamo fatica e questo non va bene".