"Alla fine la differenza la fanno i ragazzi, non solo come qualità tecniche ma anche come atteggiamento. I ragazzi sono stati meravigliosi dal primo giorno fino ad oggi". Questo è l'elogio che Daniele De Rossi, tecnico del Genoa, dedica alla sua squadra dopo il rotondo 3-0 rifilato al Torino, vittoria che dà una grande iniezione di morale ai rossoblu in vista della partita di sabato contro l'Inter: "Abbiamo giocato recentemente contro Napoli e Lazio. I guizzi che sono mancati non appartengono a noi. Arrivavamo da risultati positivi anche contro Inter e Atalanta all'andata e abbiamo fatto buone gare. Sono partite difficili ma andiamo lì per fare punti. Vogliamo toglierci il prima possibile da queste zone brutte".

Qualche apprensione ha causato l'uscita di Brooke Norton-Cuffy, autore del primo gol: "Non mi sembra avesse l'atteggiamento di uno che ha subito un infortunio grande. Lo vedremo in questi giorni, domani facciamo subito allenamento e valutiamo gli acciaccati. Ma non mi sembra sia una cosa grave", spiega De Rossi in conferenza stampa.