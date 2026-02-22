Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, è tornato dopo il pari contro il Cagliari a parlare del divieto di trasferta, ritenuto un provvedimento eccessivo dall'allenatore biancoceleste: “Questo è un gruppo sano non mancano le motivazioni. La squadra era dentro la partita, giocare senza i tifosi per una scelta anticostituzionale è assurdo. Se io sono in autostrada c’è uno contromano mi tolgono la patente anche a me”, ha detto a DAZN.