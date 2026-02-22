Andrea Cambiaso, esterno della Juventus, è tornato a Sky Sport sul periodo difficile della truppa bianconera, che negli ultimi 7 giorni ha perso per ben tre vole: "E' facile da dire adesso che abbiamo preso 15 gol in cinque partite, quindi adesso, la cosa più semplice è dire: 'ecco adesso non siamo più sicuri, abbiamo paura'. Secondo me siamo stati lunghi, avevamo distanze troppo lunghe sia in fase offensiva che in fase difensiva, e quindi non riuscivamo mai a trovare i passaggi giusti, nei momenti giusti, con la forza giusta. E al contrario difensivamente eravamo troppo lunghi e non riuscivamo mai ad accorciare nelle nei tempi giusti".