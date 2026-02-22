Non è certo la sua migliore stagione da quando veste la maglia nerazzurra, ma Henrikh Mkhitaryan in un modo o nell'altro riesce sempre a dare il suo contributo alla causa. Ieri al Via del Mare di Lecce, subentrando dalla panchina, fa addirittura la differenza nello spostare gli equilibri e dare all'Inter la settima vittoria di fila in campionato, la nona di fila in trasferta. Un destro improvviso, sfruttando un pallone filtrato dal mucchio in area di rigore e Vladimiro Falcone può solo toccare ma non impedire che il pallone vada in rete. Un gol, il suo secondo in campionato, che poteva essere accompagnato poco dopo anche da un assist se Federico Dimarco avesse segnato il raddoppio. Poco importa, l'armeno anche a Lecce ha confermato di poter essere prezioso nonostante i 37 anni compiuti a gennaio, soprattutto se gestito in modo saggio.
Proprio per questa ragione in Viale della Liberazione, come emerso nei giorni scorsi, si sta valutando realmente l'idea di offrirgli un rinnovo del contratto annuale, posticipando di una stagione la scadenza. Ovviamente con cifre al ribasso (-20% circa) e un ruolo più marginale che possa garantirgli un impatto positivo in campo senza spremerlo fisicamente. Il classico giocatore esperto che possa fare bene alla squadra sia dentro lo spogliatoio sia in campo, anche a gara in corso come accaduto ieri.
In tal senso, come appurato da FcInterNews.it, a marzo è in programma un incontro tra la dirigenza dell'Inter e Rafaela Pimenta, agente di Mkhitaryan, per parlare proprio di un possibile rinnovo annuale e stabilire le condizioni. Un primo approccio concreto per capire i margini di una permanenza dell'armeno a Milano e se c'è la possibilità di mettere tutti d'accordo.
Autore: Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
Altre notizie - Focus
Altre notizie
- 21:50 Florenzi: "Scudetto? Discorso non chiuso, ma poco ci manca. L'Inter è superiore. E la vittoria a Lecce..."
- 21:34 Premier e non solo, i top club pensano a Thuram: situazione da monitorare in estate. E la clausola...
- 21:20 Milan, Landucci alza bandiera bianca: "L'obiettivo è andare in Champions". Lezione sull'analisi del gol del Parma
- 21:06 fcinAll'Inter piace il Mkhitaryan stile Lecce, l'idea è il rinnovo annuale. C'è già un appuntamento in agenda
- 20:52 Hernandez Hernandez per Inter-Bodo/Glimt: un solo precedente (favorevole) con i nerazzurri
- 20:37 Renate, la gioia di Adamo dopo il blitz contro l'Inter U23: "Crediamo ai playoff, bravi a sfruttare le occasioni"
- 20:23 Centrocampisti in gol, Pasalic sulla scia di Calhanoglu: solo il turco ha segnato più gol dal 2018/2019
- 20:08 Troilo e Cuesta gelano Allegri, il Parma passa a San Siro 1-0: il Milan ora scivola a -10 dall'Inter
- 19:54 Cosmi: "La strada presa dall'Inter è quella giusta. E Allegri ha spiegato tutto coi numeri"
- 19:41 Simone Inzaghi, è crisi? Vantaggio sprecato e ora CR7 è in testa alla Saudi Pro League
- 19:28 Napoli, Gutierrez: "Non era fallo di Hojlund su Hien, il 2-0 cambiava tutto. Non so perché il Var..."
- 19:14 Zaccardo: "Il Milan sta facendo bene, ma l'Inter fa campionato a sé. Non guarderei ai nerazzurri"
- 19:00 Rivivi la diretta! Bastoni "RAZZISTA", l'INCOERENZA di CONTE, MILAN-PARMA in DIRETTA. L'INTER di CHIVU fa male a tutti
- 18:44 Juventus, Cambiaso si guarda indietro: "Facile dire dei 15 gol presi in 5 partite, però..."
- 18:28 "Chivu manda Marotta, io non lo avrei permesso", da Napoli-Inter ad Atalanta-Napoli: Conte si sbugiarda dopo 4 mesi
- 18:14 Palladino sconfessa la versione di Manna: "Hien mi ha detto che Hojlund lo ha buttato giù, il fallo è chiaro"
- 18:00 Milan, Landucci detta la via: "Non dobbiamo guardare nessuno, facciamo il nostro percorso"
- 17:47 Napoli, esplode la furia di Manna: "Gol annullato imbarazzante, non ci piace passare per cogl...."
- 17:34 L'Inter Women ci prova, la Roma vince: Viens regala la vittoria e il nuovo +6 alle giallorosse
- 17:20 Milano-Cortina, agli USA l'oro nell'hockey maschile. Sotto gli occhi di quattro giocatori dell'Inter
- 17:06 Si riaccende la lotta Champions: l'Atalanta piega il Napoli in rimonta grazie a Pasalic e Samardzic. La Dea torna in corsa
- 16:52 Torino, Baroni al capolinea: pronto l'esonero del tecnico, panchina granata a D'Aversa
- 16:37 Genoa, De Rossi: "Andremo a San Siro per fare punti. Norton-Cuffy non sembra grave"
- 16:23 Alla fine vince sempre una: l'Inter ha un 'passo pogacariano'. I numeri parziali di un cammino (fin qui) fotonico
- 16:08 Dimarco-show: dai 60 minuti canonici di Inzaghi alla crescita esponenziale in fase difensiva. Numeri spaziali
- 15:54 Martorelli esalta il successo dell'Inter: "Trasferta che poteva essere insidiosa. Ridicoli i fischi a Bastoni"
- 15:40 Il Podcast di FcIN - Lecce-Inter 0-2, l'analisi di Andrea Bosio: il cuore oltre l'ostacolo nonostante il calendario folle
- 15:25 fcinVerso Inter-Bodo/Glimt, Dumfries lavora insieme ai compagni. Hakan Calhanoglu in parte con il gruppo
- 15:12 Juventus, Di Gregorio delude e si pensa ad un nuovo portiere: sfida all'Inter per Vicario
- 14:57 Volpi, ass. allo Sport di Piadena Brizzona: "Insultati anche omonimi di Bastoni, siamo andati oltre"
- 14:43 Serie A Women, l'Inter ospita la Roma sognando la vetta della classifica: le formazioni ufficiali
- 14:28 Il Genoa domina al Ferraris: 3-0 al Torino. Secondo ko di fila per i granata (agganciati dal Grifone)
- 14:14 Celik a zero fa gola a tutti. Romano: "Inter, Juventus e Napoli hanno mostrato interesse"
- 13:59 Mkhitaryan a RAI Sport: "Essere a +10 ora non significa niente. Contro il Bodo servirà il 12esimo giocatore"
- 13:45 Chivu a RAI Radio Uno: "Ci sono ancora 36 punti in palio, è lunga. Lautaro? Ha sempre accorciato i tempi"
- 13:30 Angolo Tattico di Lecce-Inter - La catena di destra interista che spinge, la palla diretta su Cheddira dei salentini
- 13:15 Ranieri: "Dire di no alla Nazionale è stato difficile, ma è stata la scelta più onesta. Vi spiego perché"
- 13:00 Hernanes: "L'Inter è tra le 7-8 migliori squadre al mondo. Col Bodo passerà il turno e se non lo farà..."
- 12:46 Per i 'turisti' nerazzurri, meglio l'ex Club Méditerranée del Salento che non il Circolo Polare Artico...
- 12:32 Repubblica - Sessantaquattro punti in 26 partite, nessuno come Cristian Chivu: i dati dicono scudetto
- 12:18 CdS - Chivu da record: è il miglior debuttante sulla panchina dell'Inter. Mourinho sotto di 4 punti
- 12:04 TS - Inter, marcia inarrestabile in campionato. C'è un aspetto in comune tra l'andata e il ritorno contro il Lecce
- 11:50 Corsera - L'Inter extralarge domina il campionato. Dumfries torna sabato, Calhanoglu in panchina in Champions?
- 11:35 GdS - Chivu pronto a riabbracciare Dumfries e Calhanoglu: oggi lavoro in gruppo, la convocazione si avvicina
- 11:21 IPOCRITI zittiti, a Lecce BASTONI MVP. I record di DIMARCO e CHIVU. Ora parte la MISSIONE RIMONTA
- 11:07 Champions, la UEFA sceglie una squadra spagnola per Inter-Bodo/Glimt: il fischietto sarà Alejandro Hernandez
- 10:53 Champions, l'Inter cerca la rimonta contro il Bodo/Glimt: l'orario della conferenza di Chivu e il programma della vigilia
- 10:39 CdS - Dimarco fattore offensivo, Chivu ha tirato a lucido il suo motore: dal 60' in poi spinge ancora di più
- 10:25 Calvarese: "Lecce-Inter, Manganiello controlla e fischia poco. Pochi episodi, correttezza delle due squadre"
- 10:10 Cinque anni senza Bellugi, la moglie: "Diceva che l'Inter era stata la sua passione e tale rimaneva"
- 09:56 Pagelle TS - Mkhitaryan, Dimarco e Chivu strappano il 7. Sono addirittura cinque i nerazzurri bocciati
- 09:42 Pagelle CdS - I corner di Dimarco come rigori, Zielinski faro del gioco. Solo due le insufficienze al Via del Mare
- 09:28 Moviola CdS - Manganiello sempre in controllo: giusti i gialli. Gol di Dimarco annullato per offside di Thuram
- 09:14 GdS - Pioggia di fischi per Bastoni al Via del Mare, l'Inter lo applaude all'uscita dal campo: tutti attorno ad Ale
- 09:00 Moviola GdS - A Lecce pomeriggio tranquillo per l'Inter e per Manganiello: giusto annullare il gol a Dimarco
- 08:45 Pagelle GdS - Dimarco al top. Ma Chivu azzecca i cambi e Mkhitaryan e Akanji consegnano i tre punti all'Inter
- 08:30 GdS - Inter sempre più capolista: in Serie A è "implacabile". E con Dimarco e Zielinski il 3-1 col Bodo è ribaltabile
- 08:15 La potenza dei cambi e il fattore corner: l'Inter sbroglia la matassa sfogliando la margherita delle soluzioni
- 07:00 Perché i migliori giochi di calcio non sono sempre una questione di grafica
- 00:00 Ma ora diventeranno tutti inglesi?
- 23:55 Dimarco è un valore aggiunto: primo difensore a realizzare assist per cinque gare di fila in Serie A
- 23:40 Ferrara senza parole per Bastoni: "Mai visti fischi per 90', la squadra faccia gruppo attorno a lui"
- 23:25 Chivu e l'Inter si stringono attorno a Bastoni: 90' minuti di fischi al Via del Mare. Ma perché solo lui?
- 23:10 Carbone: "Momento duro, ma resto orgoglioso di essere l'allenatore di questi ragazzi"
- 22:55 Più Cagliari che Lazio, ma nessuno segna: finisce 0-0 una gara da sbadigli
- 22:41 Sticchi Damiani, pres. Lecce: "L'Inter è venuta qui non distratta. Però stavo immaginando un risultato positivo"
- 22:27 Bastoni va oltre i fischi del Via del Mare e festeggia la vittoria di Lecce: "Andiamo avanti"
- 22:13 Bodo/Glimt, Knutsen: "Abbiamo acquisito una certa solidità. Dopo aver fatto il 3-1 con l'Inter..."
- 21:58 Inter-Bodo/Glimt di Champions, scatta il divieto di vendita di alcolici: gli orari e le zone coinvolte
- 21:44 Sceneggiata di Cheddira sull'ammonizione di De Vrij. Serena duro: "Questa non la dovevi fare"