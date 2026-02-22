Non è certo la sua migliore stagione da quando veste la maglia nerazzurra, ma Henrikh Mkhitaryan in un modo o nell'altro riesce sempre a dare il suo contributo alla causa. Ieri al Via del Mare di Lecce, subentrando dalla panchina, fa addirittura la differenza nello spostare gli equilibri e dare all'Inter la settima vittoria di fila in campionato, la nona di fila in trasferta. Un destro improvviso, sfruttando un pallone filtrato dal mucchio in area di rigore e Vladimiro Falcone può solo toccare ma non impedire che il pallone vada in rete. Un gol, il suo secondo in campionato, che poteva essere accompagnato poco dopo anche da un assist se Federico Dimarco avesse segnato il raddoppio. Poco importa, l'armeno anche a Lecce ha confermato di poter essere prezioso nonostante i 37 anni compiuti a gennaio, soprattutto se gestito in modo saggio.

Proprio per questa ragione in Viale della Liberazione, come emerso nei giorni scorsi, si sta valutando realmente l'idea di offrirgli un rinnovo del contratto annuale, posticipando di una stagione la scadenza. Ovviamente con cifre al ribasso (-20% circa) e un ruolo più marginale che possa garantirgli un impatto positivo in campo senza spremerlo fisicamente. Il classico giocatore esperto che possa fare bene alla squadra sia dentro lo spogliatoio sia in campo, anche a gara in corso come accaduto ieri.

In tal senso, come appurato da FcInterNews.it, a marzo è in programma un incontro tra la dirigenza dell'Inter e Rafaela Pimenta, agente di Mkhitaryan, per parlare proprio di un possibile rinnovo annuale e stabilire le condizioni. Un primo approccio concreto per capire i margini di una permanenza dell'armeno a Milano e se c'è la possibilità di mettere tutti d'accordo.