Nel post partita di Milan-Parma, Marco Landucci, vice allenatore del Milan oggi in panchina al posto deello squalificato Massimiliano Allegri, si è concesso ai microfoni di Sky Sport.

"Non siamo contenti. Il Parma ha fatto un'ottima partita come ci aspettavamo, la palla non voleva entrare. Martedì riprendiamo, chiaramente siamo amareggiati, con entusiasmo. E pensiamo a Cremona - le sue parole -. La squadra era dispiaciuta, abbiamo provato a rincuorarli. Non dobbiamo pensare agli altri, ma al nostro percorso e a fare più punti possibili. L'obiettivo più importante è arrivare in Champions".

"Il Parma è stato molto bravo, ha lottato con grinta su ogni pallone. Siamo stati anche sfortunati, ma è il calcio - ha poi aggiunto -. Il campionato italiano è difficile, equilibrato, ogni partita ha le sue insidie. Credo sia il campionato più difficile al mondo, stasera abbiamo cercato di dare il massimo ma non ci siamo riusciti".

Ai microfoni di DAZN Landucci ha commentato così l'episodio che ha deciso la partita, spegnendo le polemiche. “Si parla sempre di VAR, di arbitri. Sono di parte e non mi sembra giusto commentare l’arbitro. L’arbitro ha deciso così, non dobbiamo trovare degli alibi. Non vogliamo commentare. Dobbiamo cercare di ripartire e pensare alla prossima partita - le sue parole -. Il fallo su Maignan? Queste cose le facciamo anche noi, sono semi-blocchi che non vengono fischiati. Valenti è stato messo lì apposta per giocare la palla sul secondo palo. Questo è un momento in cui tutti fanno polemica, a volte esageriamo anche noi, sbagliamo. Non lo so se fosse fallo o no, accettiamo le decisioni dell’arbitro”.