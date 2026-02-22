Serata amarissima per il Milan, sconfitto 0-1 dal Parma a San Siro. Un risultato pesantissimo nella corsa Scudetto e che lancia l'Inter a +10 sui rossoneri.

Gara complicata fin dall’inizio per i rossoneri: Allegri, squalificato e sostituito in panchina da Landucci, perde nel riscaldamento Gabbia e dopo dieci minuti anche Loftus-Cheek, uscito in barella. In campo, però, è quasi un monologo Milan. Rafael Leao e Christian Pulisic creano pericoli, ma manca concretezza.

Nella ripresa il copione non cambia: il Milan spinge, il Parma attende. Leao colpisce il palo al volo, poi all’80’ l’episodio decisivo. Colpo di testa di Troilo, inizialmente annullato per carica su Maignan dall’arbitro Marco Piccinini. Dopo una lunga review al VAR, il direttore di gara cambia decisione: gol valido, 0-1. Nel finale Landucci prova l’assalto, ma il Parma resiste. Triplice fischio e gelo su San Siro: il sogno rimonta Scudetto per il Milan si allontana drasticamente.