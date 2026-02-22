"Il Milan dopo la prima sconfitta con la Cremonese non ha più perso. Sta andando abbastanza bene, ma l'obiettivo è la Champions e non guarderei all'Inter". Parola di Cristian Zaccardo che a Sky Sport ha parlato del campionato italiano, partendo dal Milan. "Anche con la vittoria del Como contro la Juventus abbiamo visto che c'è una squadra in più che può ambire ad un posto. Non avrà un calcio spettacolare, ma fa un calcio molto concreto, Allegri l'ho avuto ed è un grande allenatore. Sia il Milan che il Parma stanno facendo un buon campionato per i rispettivi obiettivi" ha aggiunto in vista della sfida di oggi tra i rossoneri e la squadra di Cuesta a San Siro.

Poi sul Napoli, che oggi sfiderà l'Atalanta:

"Ho avuto il piacere di vivere la stagione dello Scudetto con Osimhen e Kvara, per cui mi sono legato anche al Napoli. Il Napoli può trarre dei vantaggio per il fatto che l'Atalanta può pensare anche alla sfida successiva in Champions. L'Inter fa un campionato a sé, difficile che altre concorrenti possano competere con i nerazzurri".