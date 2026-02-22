Parte ufficialmente la missione rimonta in casa Inter. La squadra nerazzurra martedì sera a San Siro è chiamata a ribaltare il 3-1 rimediato in Norvegia contro il Bodo Glimt e cercare di ottenere il pass per gli ottavi di finale di Champions League.

Il club nerazzurro ha voluto caricare l'ambiente e chiedere l'aiuto di San Siro con un video pubblicato sui social:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un post condiviso da Inter (@inter)

