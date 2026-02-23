Dopo una domenica bestiale, in cui l'Inter allunga a +10 sul secondo posto, viviamo insieme la vigilia di Inter-Bodo, ritorno dei playoff di Champions League. Si parte dal 3-1 dell'andata, le ultimissime e la probabile formazione.

Lun 23 febbraio 2026
Raffaele Caruso
Raffaele Caruso
Raffaele Caruso
