L'allenatore dell'Atalanta Raffaele Palladino difende la vittoria e le ragioni della sua squadra dopo le parole al veleno del direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna. Ai microfoni di DAZN, il tecnico orobico contesta le parole di Manna sul contatto tra Isak Hien e Rasmus Holjund: "L'episodio l'ho visto, per quanto mi riguarda io vedo che il mio calciatore affronta Hojlund 1 contro 1, era in vantaggio e poi ho visto, e ho chiesto a lui, la trattenuta con il braccio e spinto a terra. Per me non c'è nulla da dire. Per me è fallo chiaro ed evidente, c'è contatto. Capisco la posizione del Napoli, ma non ci vedo nulla. È tutto molto chiaro, Hien mi ha confermato di essere stato buttato giù".
Sezione: News / Data: Dom 22 febbraio 2026 alle 18:14 / Fonte: TMW
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
