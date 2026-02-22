Non si placa la polemica in casa Milan dopo il gol di Troilo che ha deciso la sfida contro il Parma, lasciando i rossoneri a -10 dall’Inter in classifica.

A prendere posizione è stato Rafael Leão, ma senza dichiarazioni ufficiali. Come spesso accade, il portoghese ha scelto i social per esprimere il proprio punto di vista. Nelle sue Instagram Stories ha pubblicato due immagini in sequenza: la prima relativa al gol decisivo di Troilo contro il Parma, la seconda al gol annullato a Christian Pulisic in Milan-Sassuolo per fallo di Pavlovic.

Un confronto visivo che, per postura e dinamica, sembra voler evidenziare una presunta disparità di valutazione tra i due episodi arbitrali. Un messaggio chiaro, anche se affidato alle immagini più che alle parole.

Subito dopo, Leao ha condiviso una foto di squadra del Milan scattata nel match di oggi, accompagnata da una breve frase: “Uniti sempre”. Un invito alla compattezza in un momento delicato della stagione, tra delusione per il risultato e tensioni legate alle decisioni arbitrali.