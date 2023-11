"Nicolussi Caviglia titolare? Siamo contenti, sta a testimoniare il lavoro fatto negli anni passati dal club sui ragazzi. Lui è straordinario, si è sempre allenato con dedizione anche se ha avuto un infortunio. È un ragazzo valido". Lo dice Cristiano Giuntoli, Football Director della Juventus, intercettato da DAZN a pochi minuti dal fischio d'inizio del big match di Torino contro l'Inter.

Sente le stesse sensazioni e la stessa magia vissute l'anno scorso a Napoli?

"Siamo onesti, abbiamo l'obiettivo di rientrare in Champions. Ricordiamo che anche l'anno scorso abbiamo centrato l'obiettivo e non ci siamo potuti andare per altri motivi. Stasera vogliamo vedere a che punto siamo, siamo con i piedi per terra: la magia c'è anche nell'arrivare nelle prime quattro. Dobbiamo pensare step by step, valutando non solo il risultato ma anche la prestazione".

Quanto il fatto di non puntare al massimo può costituire una sorta di scusa per i giocatori?

"Provare ad arrivare tra le prime quattro non vuol dire tirarsi indietro, ma permettiamo ai ragazzi di sognare pur restando con i piedi per terra. Vogliamo arrivarci con equilibrio, vogliamo pensare di tornare in Champions e di fare partite come questa per la nostra crescita".

C'è la volontà di intervenire sul prossimo mercato per colmare il gap?

"In generale non credo che con un colpo si possa colmare il gap. Noi puntiamo al massimo, capiamo anche Nicolussi Caviglia e Iling Jr che hanno giocato poco. Se ci saranno oppurtunità, con equlibrio tra qualità ed economicità, ci faremo trovare pronti, ma ora stiamo valutando i ragazzi che ancora non hanno fatto vedere il loro valore. Siamo convinti che possano essere il nostro rinforzo".