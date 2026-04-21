In vista del match di domenica pomeriggio tra Torino e Inter, la Curva Maratona chiama a raccolta i tifosi granata. Appuntamento alle 12 davanti al Centro Sportivo Filedelfia, casa d'allenamento del Toro, con l'obiettivo di chiarire la posizione degli ultrà: la protesta contro la proprietà Cairo continua. La fetta più calda della tifoseria torinese ci tiene a sottolineare come la protesta sia rivolta esclusivamente a società e proprietà, motivo per il quale vorrà ribadire a calciatori e tifosi presenti allo stadio l'importanza del supporto alla squadra, specie in occasione del match contro l'Inter che potrebbe decretare lo scudetto matematico per la squadra di Chivu.

"La Curva Maratona comunica che, in occasione di Toro-Inter, tutti i tifosi granata sono invitati a ritrovarsi alle ore 12:00 davanti al Filadelfia" si legge nel comunicato che prosegue: "Anche se non entreremo allo stadio, vogliamo ribadire con forza che questa città è la nostra e che nessuno può sentirsi a casa propria a Torino" si legge ancora prima del riferimento specifico ai tifosi della Beneamata: "Saranno migliaia i tifosi ospiti presenti, ma Torino resta granata. Per questo è fondamentale esserci, ritrovarsi insieme e far capire che a casa nostra non si viene a festeggiare".