Dopo le vicissitudini delle ultime ore con Romelu Lukaku rientrato a Napoli, un mese dopo gli screzi tra il belga e il club campano, ma solo per una breve comparsata prima di tornare in Belgio, dalla Turchia partono a molla i rumors di mercato che riguardano l'ex attaccante dell'Inter. I giornalisti di Fanatik non hanno dubbi: Big Rom potrebbe proseguire la sua carriera in Turchia.

Secondo il quotidiano Lukaku è entrato nel mirino del Besiktas che starebbe preparando un'offerta per ingaggiare l'ex numero 9 dell'Inter. I bianconeri puntano ad un prezzo scontato vista la situazione in casa Napoli con lo stesso ex United, mentre da casa Napoli si spera, al contrario, di cederlo a una cifra elevata dopo il Mondiale, sperando nelle prestazioni di Big Rom.

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Mar 21 aprile 2026 alle 16:08
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
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Egle Patanè
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Egle Patanè
Simpatizzante Colchonera, alma argentina, sangue catanese e corredo genetico interista. Figlia dell’Etna, ma nipote di Peppino Prisco, parlo e scrivo di Inter dal 10 agosto 1993. Nata lo stesso giorno di capitan Zanetti ma 20 anni dopo, giusto il tempo di non ereditarne calma e saggezza. Vivo nel segno del 23: con la diplomazia di Materazzi