Presente durante l'evento in scena oggi a Coverciano, Inside The Sport 2026, il terzino del Milan, Davide Bartesaghi ha parlato del momento della squadra di Allegri, tornata ieri al secondo posto, ma ormai lontana dall'Inter capolista per sperare ancora nello scudetto. "Il terzo posto è importantissimo" ha detto cercando di consolarsi dopo i risultati delle ultime settimane che hanno definitivamente chiuso il discorso Tricolore. "Stiamo facendo una bella stagione ma ancora non bastano: mancano tante partite e vogliamo fare il meglio possibile e più punti che riusciamo per l'obiettivo, che è la Champions" ha continuato il difensore del Diavolo, costretto al passo indietro d'ambizione.

Tutti dicono di ripartire dai giovani, ma in Italia ci crediamo davvero?

"Credo di sì, rispetto agli anni scorsi ci sono tanti prospetti importanti. Bisogna lavorare anno dopo anno. Baldini? Gli faccio l'in bocca al lupo, io ho già avuto la fortuna di essere allenato da lui e vedremo poi se arriverà una convocazione".