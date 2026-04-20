"Posso dire che dopo l'incontro di oggi le società a favore di Giovanni Malagò sono passate da 19 a 19 e mezza, 19 e 3/4. Questo mi sembra una ulteriore testimonianza positiva". Lo ha detto Ezio Simonelli, parlando al termine dell'incontro con l'ex presidente del CONI, scelto ormai all'unanimità dalla Lega Serie A come candidato da proporre per la presidenza della FIGC dopo la decisione di Gabriele Gravina di dimettersi a pochi giorni dalla mancata qualificazione della Nazionale italiana al Mondiale 2026.
Il chiaro riferimento del numero uno della Lega Serie A è a Claudio Lotito, inizialmente contrario alla nomination di Malagò per una questione di programma politico ancora da stabilire.
"E' stata una conversazione molto pacata per fare il punto sulle diverse esigenze dei vari club e le idee che Giovanni cercherà di portare avanti. Per lui, un 'in bocca al lupo' a nome del calcio italiano", ha concluso Simonelli.
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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