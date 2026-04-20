Come anticipato lunedì scorso, Javier Zanetti, vice presidente dell'Inter, stasera è lo special guest dell'ultima tappa teatrale di 'Viva El Futbol' di scena al Teatro Ariston di Sanremo. Pupi ha mantenuto la promessa che aveva fatto a Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola dopo l'ospitata saltata all'Arcimboldi, quando l'Inter decise, per via delle discusse decisioni arbitrali in occasione del match contro l'Atalanta, di non far esporre nessuno dei suoi tesserati.

"Questo ospite non ha potuto esserci nella tappa di Milano per cause non sue, e aveva dato la parola perché è una persona perbene. Mi ha detto: 'Mi rifarò quando avrò la possibilità'. Ci siamo sentiti ieri e oggi: la leggenda più importante e preziosa nella storia dell'Inter, Javier Zanetti, sarà con noi a Sanremo", aveva annunciato Lele Adani una settimana fa.

Detto, fatto: Pupi ha mantenuto la promessa. Ecco il video del suo arrivo all'Ariston, con l'abbraccio di Adani, Cassano e Ventola.