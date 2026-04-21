Nelle ultime ore è stato reso noto il calendario della Serie A Women 2025/26 con anticipi e posticipi ufficiali fino alla 20esima giornata di campionato. In casa Inter Women è da cerchiare in rosso il derby contro il Milan: la sfida tra nerazzurre e rossonere andrà in scena all'Arena Civica Gianni Brera sabato 2 maggio alle 18:30.

IL CALENDARIO COMPLETO:

GIORNATA 1 Inter-Ternana Women 5-0

GIORNATA 2 Fiorentina-Inter 2-2

GIORNATA 3 Inter-Parma 0-0

GIORNATA 4 Roma-Inter 3-0

GIORNATA 5 Inter-Sassuolo 2-2

GIORNATA 6 Napoli Women-Inter 1-0

GIORNATA 7 Lazio Women-Inter 0-2

GIORNATA 8 Inter-Genoa 5-0

GIORNATA 9 Milan-Inter 1-5

GIORNATA 10 Inter-Juventus 2-1

GIORNATA 11 Como Women-Inter 2-3

GIORNATA 12 Ternana Women-Inter 0-1

GIORNATA 13 Inter-Fiorentina 3-0

GIORNATA 14 Parma-Inter 2-3

GIORNATA 15 Inter-Roma 0-1

GIORNATA 16 Sassuolo-Inter 0-3

GIORNATA 17 Inter-Napoli Women 2-2

GIORNATA 18 Inter-Lazio Women 5-2

GIORNATA 19 - Sabato 25/04/2026, ore 18:00 Genoa-Inter

GIORNATA 20 - Sabato 02/05/2026, ore 18:30 Inter-Milan

GIORNATA 21 - 10/05/2026 Juventus-Inter

GIORNATA 22 - 17/05/2026 Inter-Como Women

LE DATE DELLA STAGIONE 2025/26:

COPPA ITALIA WOMEN

Andata quarti di finale | Ternana-Inter: mercoledì 21 gennaio ore 18:00

Ritorno quarti di finale | Inter-Ternana: mercoledì 28 gennaio ore 18:00

Andata semifinali: 9-10-11 marzo 2026

Ritorno semifinali: 28-29 marzo 2026

Finale: 24 maggio 2026

SERIE A WOMEN 2025/26

Sosta per Nazionali: 28 febbraio–1° marzo 2026

Sosta per Nazionali: 7-8 marzo 2026

Sosta per Nazionali: 11-12 aprile 2026

Sosta per Nazionali: 18-19 aprile 2026

Ultima giornata: 16-17 maggio 2026