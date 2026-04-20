Dal red carpet dei 'Laureus World Sports Awards 2026', in cui ormai è ospte fisso , Luis Figo si dice soddisfatto per il momento che sta attraversando l'Inter, squadra in cui ha militato dal 2005 al 2009: "Sono contento, la stagione sta andando bene. Quelli affezionati e che stimano l'Inter come me sperano che l'annata continui così. Non è ancora finita, ma il momento è buono, quindi sono contento", le parole del Pallone d'Oro 2000.

Il discorso, poi si sposta, sulla crisi del calcio italiano, un tema di cui Figo parla così: "Non ho la soluzione per risolvere il problema, ma credo che, come ho detto in conferenza stampa, i responsabili del calcio italiano devono fare una riflessione profonda dopo tre mancate qualificazioni al Mondiale. Non sono in Italia da tanto, ma è logico che non devi perdere il tuo DNA. Al contempo, devi creare le condizioni per creare generazioni talentuose di giocatori, senza quello non si vince. Non vuol dire che non ci sia talento, però bisogna lavorare dal Settore giovanile per creare giocatori da prima squadra. Non ho la sfera di cristallo, ma serve una riflessione".