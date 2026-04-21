Sarà un Como un po' diverso dal solito, quello che stasera affronterà l'Inter nel ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, i lariani dovrebbero presentarsi quest'oggi al Meazza con un 3-4-2-1 in cui i nomi saranno sostanzialmente quelli consueti, ma cambierà un po' l'impostazione.

In pratica, se verranno confermate le indicazioni date dalla rosea in vista della partita odierna a San Siro, Fabregas presenterà una retroguardia nella quale Jacobo Ramon farà il braccetto a destra e Kempf sarà quello di sinistra, con Diego Carlos perno centrale in mezzo ai due compagni di squadra.

A questo punto Diao non sarebbe più l'ala del 4-2-3-1, ma un giocatore a tutta fascia, a destra, come contraltare di Alex Valle che farà lo stesso a sinistra e con la coppia centrale formata da Maximo Perrone e Lucas Da Cunha a dirigere le danze. Rispetto a quanto visto in campionato non cambierà l'idea di andare ad aggredire alti i "quinti" della formazione nerazzurra, con l'obbligo di scappare subito in caso di perdita del pallone, passando a una difesa a cinque. I due centrocampisti centrali dovranno invece alternarsi rimanendo, almeno uno, in copertura a protezione della difesa.

Davanti Nico Paz e Baturina saranno gli uomini a supporto di Douvikas, che agirà da punta centrale e proverà ad aggiungere un altro gol ai tre già firmati nella competizione, in cui risulta tra i capocannonieri fino a questo momento.