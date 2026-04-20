"E' incredibile come l'Italia stia andando bene in tutti gli sport tranne nel più seguito, il calcio, che sta andando molto male. C'è amarezza da una parte e orgoglio dall'altra: ho sentimenti contrastanti". Così Fabio Capello, parlando a Sky Sport, dal red carpet dei 'Laureus World Sports Awards 2026' di Madrid.

Che cultura servirebbe al calcio italiano per uscire dalla crisi?

"Una cultura diversa da quella che c'è stata finora, visti i risultati. Dovremmo essere più sinceri con noi stessi, non seguire le mode. Quando Berlusconi arrivò al Milan fece qualcosa di diverso. Appena disse che voleva fare la squadra più bella e forte al mondo ci guardammo per dirci: "Ma questo da dove arriva?'. Ecco, ci vogliono delle persone con una visione, che è la cosa più importante".