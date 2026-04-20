Finisce con l'1-1 tra Lecce e Fiorentina la 33esima giornata di Serie A. Nel Monday Night Match dello 'Via del Mare', i padroni di casa riescono a rimontare dalla situazione di svantaggio, maturato per effetto del gol di Jack Harrison arrivato alla mezzora, con il blitz in area di rigore di Tiago Gabriel che ha fissato il risultato sul pareggio al 71esimo.

In virtù di questo risultato, la squadra di Eusebio Di Francesco riacciuffa in classifica la Cremonese, al terzultimo posto, mentre i viola mantengono la distanza di sicurezza di otto punti sulla zona retrocessione quando mancano cinque turni al termine del campionato. 

Sezione: Il resto della A / Data: Lun 20 aprile 2026 alle 23:00
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.