Ieri le parole di Piero Ausilio sulla posizione dell'Inter nei confronti di Alessandro Bastoni e dell'interesse del Barcellona nei suoi confronti. Oggi gli aggiornamenti di El Mundo Deportivo sulla vicenda. La testata vicina ai catalani sostiene che si stanno delineando le basi per un accordo tra il club blaugrana e il difensore centrale, in vista di un contratto quinquennale fino al 2031. Ma al contempo il trasferimento non è ancora ben indirizzato, non solo perché non c'è ancora trattativa tra le due società. Infatti prima di avviare ogni discorso serve il via libera di Hansi Flick, che vuole prima incontrare la dirigenza per pianificare la prossima stagione.

Bastoni, sostiene MD, farà tutto il possibile per agevolare il suo trasferimento al Barcellona la prossima stagione. Adeguerà il suo stipendio per rispettare le norme del Fair Play Finanziario ed è disposto a collaborare nelle trattative tra i due club. Come già riportato, il giocatore vuole incontrare l'Inter per chiedere il trasferimento al Barcellona. È infatti l'unico club per cui lascerebbe la squadra che ha sempre tifato. Il difensore centrale mancino spera che la dirigenza nerazzurra abbassi il prezzo richiesto. La stampa italiana ha già riportato che l'intenzione iniziale dei nerazzurri è quella di cederlo per una cifra stimata intorno ai 70-80 milioni di euro.

Nel frattempo, Bastoni attende una risposta dal Barça a Milano, concentrato sulla conquista 21° scudetto dell'Inter, numero che tra l'altro che indossa anche in Nazionale, e spera di conquistare presto quello che sarebbe il suo terzo tricolore per pianificare con calma il proprio futuro. Ecco perché comprende la frenata di Flick, che vuole chiudere quanto prima la pratica titolo con le partite di questa settimana per poi parlare di mercato.