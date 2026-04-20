"Se Bastoni va via in estate? Solo alle condizoni dell'Inter. Ausilio oggi ha lanciato un messaggio al Barcellona dicendo che le trattative si fanno tra club, non a livello mediatico". Così Gianluca Di Marzio, parlando a 'Sky Calcio - L'Originale' delle telenovela di mercato a puntate che sta andando avanti da settimane.

Thuram resta?

"Se arrivasse una super-offerta potrebbe andare, ma oggi dico che resta".

Barella e Calhanoglu?

"Restano".

Sommer?

"Se ne va, è in scadenza".