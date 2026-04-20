"Se Bastoni va via in estate? Solo alle condizoni dell'Inter. Ausilio oggi ha lanciato un messaggio al Barcellona dicendo che le trattative si fanno tra club, non a livello mediatico". Così Gianluca Di Marzio, parlando a 'Sky Calcio - L'Originale' delle telenovela di mercato a puntate che sta andando avanti da settimane. 

Thuram resta?
"Se arrivasse una super-offerta potrebbe andare, ma oggi dico che resta".

Barella e Calhanoglu?
"Restano".

Sommer?
"Se ne va, è in scadenza".  

Sezione: Focus / Data: Lun 20 aprile 2026 alle 23:47
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.