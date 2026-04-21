Intervenuto sulle frequenze di Radio CRC, il direttore sportivo della Cremonese, ha parlato della corsa salvezza dei Grigiorossi, rispondendo anche sulla lotta ai vertici di Serie A per la conquista del Tricolore: "A dir la verità, non seguo tutti i giorni le vicende del Napoli, ma io credo che il Napoli sia la squadra più forte del nostro campionato anche se la classifica non dice questo. Ha giocatori di altissimo livello e un allenatore top che ha una cultura del lavoro, ha mentalità, carisma, esperienza e sa dare qualità alla propria squadra", ha detto Simone Giacchetta prima di aggiungere il suo parere nel paragone tra Inter e Napoli.

"Purtroppo non tutte le stagioni non vanno nel verso giusto, qualche infortunio di troppo può compromettere l’andamento della stagione così come qualche partita andata male che lascia strascichi per le partite successive. Il campionato italiano è molto particolare, ci vogliono mentalità e gambe per lottare fino alla fine. Evidentemente è mancata una delle due qualità nel corso della stagione e il Napoli non è riuscito a lottare fino alla fine per lo scudetto. La rosa del Napoli è, forse, anche più forte di quella dell’Inter" ha concluso.