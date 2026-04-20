Duvan Zapata, attaccante del Torino, ha parlato a margine della consegna dei premi Mcl-Ussi-Entel "Inside the Sport 2026. Nella prossima sfida del campionato i granata fronteggeranno l'Inter e il colombiano spiega il momento della squadra: "Abbiamo avuto una stagione complicata, ma in ogni partita abbiamo cercato di alzare il livello e migliorare. Ora con D'Aversa c'è stata una spinta in più, migliorando su aspetti dentro e fuori dal campo".

Sezione: Il resto della A / Data: Lun 20 aprile 2026 alle 22:45
Autore: Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione