Duvan Zapata, attaccante del Torino, ha parlato a margine della consegna dei premi Mcl-Ussi-Entel "Inside the Sport 2026. Nella prossima sfida del campionato i granata fronteggeranno l'Inter e il colombiano spiega il momento della squadra: "Abbiamo avuto una stagione complicata, ma in ogni partita abbiamo cercato di alzare il livello e migliorare. Ora con D'Aversa c'è stata una spinta in più, migliorando su aspetti dentro e fuori dal campo".