Secondo Ruud Gullit, la crisi del nostro calcio è cominciata quando l'Italia ha rinnegato la sua filosofia di gioco inseguendo il modello spagnolo introdotto da Pep Guardiola: "Dovete tornare al vostro DNA - il consiglio dato dal leggendario attaccante del Milan ai microfoni di Sky Sport -. Buoni difensori, buoni portieri e buoni attaccanti. L'ultimo Europeo l'Italia l'ha vinto con Bonucci e Chiellini dietro, questo è il vostro DNA. Che non vuol dire parcheggiare il pullman. Cannavaro è stato Pallone d'Oro, avete avuto Maldini. Dovete ritornare. Tutti vogliono fare il tiki-taka vicino all'area di rigore, ma questa cosa non è per tutti, non fatelo. L'italiano è molto orgoglioso, deve difendere il suo DNA perché con quello ha vinto tanti Mondiali ed Europei".