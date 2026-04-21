Nel 2020 si parlò a lungo di un suo possibile trasferimento all'Inter, in Italia, dal Barcellona. Ma oltre ai soliti rumors non ci fu nulla di abbastanza concreto per vedere Ivan Rakitic mostrare le proprie qualità in Serie A, con la maglia nerazzurra addosso. Oggi, a 38 anni, l'ex centrocampista croato-svizzero è direttore sportivo dell'Hajduk Spalato e nel corso di un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport ha ammesso di essere stato davvero vicino, in più di un'occasione, a seguire le orme dei vari Marcelo Brozovic e Ivan Perisic, suoi compaagni di Nazionale: "Sono stato vicino a un club di Serie A in molte circostanze, peccato non esserci riuscito. È un mio rammarico. Juventus e Inter? Sì, vero. Sono stato a un passo da entrambe".
Rakitic ha appeso le scarpe al chiodo e iniziato una nuova esperienza sempre nel mondo del calcio, ma c'è un suo connazionale e amico con più primabvere di lui che continua a giocare e con ottimi risultati, proprio nella Serie A che lui ha solo sfiorato: "Modric è felice al Milan, credo che continuerà lì. Non c’è un suo erede, lui è inimitabile. Per la stessa storia del calcio mondiale".
Infine, un consiglio al calcio italiano che per la terza volta consecutiva non parteciperà a un Mondiale.Per il croato c'è un modo per risollevare dal basso il sistema: "Vanno evitate le zone comfort, i nuovi calciatori vinceranno le sfide con il futuro se rinunceranno alle cose facili. Vanno intraprese le strade che ti mettono in discussione, rinunciando ai pranzi o alle merende che prepara la nonna. La vita che non ti sfida non ti stimola. Questo devono fare i giovani, questo devono fare gli italiani che vogliono riconquistare il mondo".
Autore: Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
Altre notizie - Focus
Altre notizie
- 12:28 Inter, si è chiusa la prima formazione di Twinning Project: Galante ha consegnato gli attestati ai partecipanti
- 12:14 Qui Como - Fabregas affronta l'Inter con la difesa a tre e un'idea già vista in campionato
- 12:00 videoINTER per il DOBLETE: ancora out LAUTARO e BASTONI. E c'è qualcosa da dire sulla JUVE di SPALLETTI
- 11:45 Rakitic rivela: "Sono stato a un passo da Juventus e Inter"
- 11:30 Man. City, il 1° agosto amichevole con l'Inter a Hong Kong. Laundy: "Sfida entusiasmante, non vediamo l'ora"
- 11:16 Cafù: "L'Inter è tornata a essere fortissima. Lavoro fantastico di Chivu"
- 11:02 TS - Marotta, il doblete per entrare nella storia dell'Inter: doppia cifra e un possibile record con Moratti
- 10:48 Bordon: "Sommer ha fatto benissimo all'Inter, si cerca il pelo nell'uovo. Vicario? Ci si può puntare"
- 10:35 MD - Bastoni e Barcellona verso l'intesa, ma prima serve l'ok di Flick
- 10:34 GdS - Nico Paz-Inter, mai dire mai. Ma il Real ha già fissato una valutazione monstre
- 10:20 Braida: "Ausilio-Marotta come me e Galliani. Chi ha reso meno tra i miei acquisti? Un doppio ex di Milan e Inter"
- 10:16 Dalla grafica alla realtà: ecco la nuova maglia Inter Home 2026/27
- 10:06 CdS - Inter, Thuram-Bonny con un doppio obiettivo. Lautaro si prenota per l'eventuale finale
- 09:52 Nuova amichevole prestigiosa nell'estate 2026 dell'Inter
- 09:38 CdS - Chivu, operazione doblete: messaggio chiaro del tecnico alla squadra
- 09:24 GdS - Inter-Como, Chivu sceglie l'accoppiata Thuram-Bonny: il dato sul duo tutto francese
- 09:10 Sommer via a fine stagione, Zenga: "Successore? Io ho parlato di tre giocatori"
- 08:56 GdS - Calhanoglu-Inter, permanenza senza rinnovo? Chivu ha capito che...
- 08:42 CdS - Inter-Como, Perrone osservato speciale. Ma il preferito di Chivu è un altro. E c'è una novità su Stankovic jr
- 08:28 Bianchi: "Doblete? Il segreto è farsi odiare. Chivu agevolato dalle concorrenti"
- 08:14 GdS - Bastoni immagina già la vita in Catalogna, ma l'Inter non arretra: il punto
- 08:00 Preview Inter-Como - Chivu senza Lautaro e Bastoni. Chance Bonny
- 00:00 E se sarà doblete?
- 23:47 Di Marzio: "Bastoni via solo alle condizioni dell'Inter. Barella e Calhanoglu restano. Thuram..."
- 23:45 Berti: "Il top sposarsi mentre la sconfitta del Napoli regala lo scudetto all'Inter. Festa tricolore? Non posso mancare"
- 23:30 Youth League, il Real Madrid trionfa per la seconda volta nella sua storia: Bruges battuto ai rigori
- 23:15 Inter Campus a Casablanca: missione per 100 bambini locali
- 23:00 Serie A, 1-1 tra Lecce e Fiorentina: Tiago Gabriel risponde ad Harrison
- 22:45 Torino, Zapata mette l'Inter nel mirino: "Ora abbiamo una spinta in più"
- 22:30 Inter-Como è anche la sfida dei numeri importanti: clean sheet e non solo
- 22:15 Capello: "Il calcio italiano sta andando molto male, c'è amarezza. Berlusconi aveva visione, servono persone così"
- 22:05 Romano: "Accordo Barcellona-Bastoni sulla buona strada, ma con l'Inter nessuna trattativa. Prezzo punto cruciale"
- 21:45 'Inter Club Night Out', a San Siro evento speciale per 350 soci. Presenti Marotta e D'Ambrosio
- 21:30 video'Viva El Futbol', Zanetti ospite di Adani, Cassano e Ventola: l'arrivo al 'Teatro Ariston' di Sanremo
- 21:15 Ausilio: "Spero ci godremo Lautaro per molti anni ancora". Poi l'aneddoto: "Per prenderlo ho rischiato tutto"
- 21:00 Brutto incidente in campo per Klinsmann jr.: "La mia stagione finisce qui"
- 20:45 Gullit: "L'Italia deve tornare al suo DNA difensivo. E non parlo di parcheggiare il bus"
- 20:30 Quando la festa Scudetto? Numeri alla mano, tutte le ipotesi
- 20:15 Il Festival della Serie A torna a Parma il 5-6-7 giugno: confermata la data di presentazione del calendario
- 20:00 Malagò candidato alla presidenza FIGC, Simonelli scherza: "Le società di Serie A a favore sono 19 e 3/4"
- 19:45 Sky - Inter-Como: Lautaro e Bastoni out, Bisseck recuperato. Chivu con il miglior 11 possibile
- 19:30 Figo: "Sono affezionato all'Inter. La stagione sta andando bene, spero che continui così"
- 19:15 Nicola Berti ha sposato la sua compagna Hayet: matrimonio in spiaggia sul litorale siciliano
- 19:00 Rivivi la diretta! Missione DOBLETE, la VIGILIA di INTER-COMO: ULTIME e PROBABILE. Da BASTONI a CHIVU: parla AUSILIO!
- 18:50 Frattesi, l'Inter prenderà in considerazione eventuali offerte in estate. Occhio alla Roma
- 18:30 L'agente di Pio Esposito: "Lui e l'Inter vogliono stare insieme per i prossimi 10 anni. Mercato? Non inizierà mai"
- 18:16 Abodi: "Riformare la Legge Melandri? I contenuti li abbiamo"
- 18:01 Milan, Bartesaghi si consola: "Terzo posto importantissimo"
- 17:47 Amendola racconta: "Bonolis mi prese a ceffoni perché l'Inter aveva perso con la Roma". Poi lo avverte...
- 17:32 Italia, Bonucci ha fiducia: "Questo gruppo superiore a quello del 2021"
- 17:18 Bologna, Orsolini avvisa le prossime rivali: "Vogliamo chiudere bene"
- 17:03 Caos Verona, rissa fra Orban e un tifoso. Il club condanna il gesto
- 16:49 videoMalagò: "Se l'Italia fosse ai Mondiali non ci sarebbero elezioni"
- 16:34 Sky - Verso il Como, Bastoni sarà valutato domani per la panchina
- 16:20 Bonucci: "Vorrei Guardiola CT dell'Italia. Bastoni perfetto per il Barça"
- 16:05 Como, Ludi: "La partita di domani con l'Inter bella pagina di storia"
- 15:50 Palestra: "L'Inter mi vuole? Fa piacere, ma penso solo al Cagliari"
- 15:35 Ausilio: "Mai temuto di aver sbagliato con Chivu. Bastoni? Chiamino l'Inter"
- 15:22 Mancini: "Chivu è stato bravo, l'Inter è molto forte già da tempo"
- 15:07 Milano, smantellato giro di escort: coinvolti anche giocatori di Serie A
- 14:53 Inter-Como a Sozza, quarta direzione stagionale coi nerazzurri per lui
- 14:39 Figo: "Un peccato l'Italia fuori dai Mondiali. Ora però serve una riflessione"
- 14:25 Il neo CT della Romania Hagi loda Chivu: "Facile parlare, più difficile fare"
- 14:10 Magull: "Felice per il rinnovo, ora voglio vincere con l'Inter"
- 13:55 Chivu parla con il gruppo: non vuole cali di tensione domani. Difesa decisa
- 13:41 Christillin: "Italia ripescata al Mondiale con un playoff? È un po' umiliante"
- 13:26 Coppa Italia, per i bookies sarà una finale all'insegna del nerazzurro
- 13:12 Si gioca già sullo Scudetto del 2027: Inter in pole, a seguire il Napoli
- 12:58 Torna in auge Valincic. Parla l'agente: "Tutti i colossi italiani lo vogliono"
- 12:43 Qui Como - Oltre 4mila tifosi a San Siro per spingere Paz e compagni