Il 'Festival della Serie' A torna a Parma per la sua terza edizione, una tre giorni imperdibile dal 5 al 7 giugno, totalmente gratuita per tifosi e appassionati di calcio, creata per raccontare i vari aspetti del massimo campionato di calcio italiano attraverso incontri e workshop con protagonisti, addetti ai lavori e celebrità del presente e del passato.

Durante la manifestazione, organizzata da Lega Calcio Serie A, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, il Comune di Parma e Ifis Sport, andrà in scena, nel tardo pomeriggio del 5 giugno, il momento più atteso dell'off season, ovvero lo svelamento del calendario del campionato 2026-27 nella splendida cornice del Teatro Regio della città ducale. La ciliegina sulla torta di un programma ricchissimo che presto verrà svelato sui canali ufficiali di Lega Calcio Serie A.

Il ridotto del Teatro Regio, i Portici del Grano sotto il Comune e la Biblioteca San Giovanni, ospiteranno i vari incontri, lo scorso anno furono organizzati 20 panel ma nell'edizione 2026 il numero dovrebbe aumentare, ma anche il Laboratorio di San Paolo, il Palazzo della Pilotta, e il Palazzo del Comune saranno locations di alcuni eventi legati al Festival della Serie A 2026.

La Fan Zone e il Digital Creative Hub, invece, verranno allestiti in Piazza Garibaldi, epicentro della città, mentre una delle grandi novità di questa edizione, il triangolare della Kings League, si giocherà nel Parco Ducale.