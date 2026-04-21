La Gazzetta dello Sport presenta la sfida di questa sera alle 21 tra Inter e Como, valevole per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, con le previsioni di formazione da parte dei nerazzurri. Sarà, come riporta la rosea, la migliore possibile. In netta differenza rispetto a quanto accadde all'andata, quando Chivu presentò una squadra rimaneggiata (era già assente Lautaro e mancava anche Bonny in attacco) e condizionata dai vicini impegni di campionato, allora ancora apertissimo per quel che riguarda la corsa Scudetto.
In ogni caso le scelte di Chivu dovrebbero ricalcare quelle note già dalla vigilia. Tra i pali dovrebbe esserci la conferma, rispetto all'ultima gara di campionato, di Josep Martinez. Davanti a lui la linea a tre con Akanji, Acerbi e Carlos Augusto, con De Vrij che si accomoderà in panchina al fianco di Bisseck, recuperato dopo l'infortunio ma non abbastanza da poter giocare dal 1'. Fuori dai convocati Alessandro Bastoni, ieri ancora a parte così come Lautaro Martinez.
A centrocampo confermati Barella e Calhanoglu, previsto il rientro da titolare di Zielinski al posto di Mkhitaryan, mentre sulle fasce agiranno ancora una volta Denzel Dumfries e Federico Dimarco. Davanti La Gazzetta dello Sport punta sulla coppia tutta francese formata da Marcus Thuram e Ange-Yoan Bonny, duo che finora ha condiviso poche volte il campo. Le statistiche raccontano che l'accoppiata transalpina ha finora disputato solamente 533' distribuite in diciannove occasioni. Il programma della squadra, si legge ancora, prevede colazione ad Appiano, rifinitura, pranzo insieme e poi il viaggio nel tardo pomeriggio a San Siro.
Autore: Antonio Di Chiara
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