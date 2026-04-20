Il verdetto del campo è già scritto: la vittoria interna contro il Cagliari per 3-0 dello scorso venerdì e l’inaspettata sconfitta del Napoli al Maradona contro la Lazio, capace di imporsi per 2-0 in casa della formazione di Antonio Conte precipitata a -12 dai nerazzurri e agganciata anche dal Milan che ieri ha vinto a Verona, hanno chiuso la corsa Scudetto. In attesa che la matematica consegni all’Inter il 21esimo tricolore della propria storia, i bookmakers, che hanno chiuso definitivamente le quote antepost di questa stagione, guardano già al futuro e aprono le lavagne per la corsa al titolo della Serie A 2026/27.

Secondo i betting analyst di Goldbet e Better – si legge su Agipronews - la squadra da battere resta l’Inter, il cui back-to-back che porterebbe allo Scudetto numero 22, è fissato a 2,75. Il principale ostacolo in quota è il Napoli, offerto a 3,50, seguito dalla Juventus (4,00), ormai a secco dal 2020 ma rinfrancata dalla cura del nuovo allenatore Luciano Spalletti. Appare invece più complicata la rincorsa al primo posto del Milan targato Massimiliano Allegri, fissato a 5,50. Nelle retrovie figurano la Roma a 15,00 e la suggestione Como: la storica prima volta della squadra della formazione lariana è data a 20,00.