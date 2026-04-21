Design della maglia - La maglia casalinga dell'Inter per la stagione 2026/2027 presenta strisce nere e blu con un motivo a zig-zag sulle strisce blu e il logo University Gold.

Scritta sul colletto - All'interno del colletto della maglia casalinga dell'Inter per la stagione 2026/2027 è presente la scritta "Made of Milano".

Data di uscita - La maglia casalinga firmata Nike dell'Inter per la stagione 2026-2027 sarà disponibile a partire da maggio 2026.

Ecco tutte le ultime informazioni necessarie pera avere il quadro completo sulla maglia Home dell'Inter per la stagione 2026/27. Dopo decine e decine di rappresentazioni grafiche, più o meno credibili, finalmente Footy Headlines ha pubblicato quella che sarà realmente la nuova maglia nerazzurra, trovata in un luogo fisico e toccata con mano da chi l'ha segnalata. Nessuna ipotesi, nessuna grafica, solo la verità. E a voler essere pignoli, manca qualcosa che la renderà speciale: il tricolore sul petto. E, chissà, un'altra coccarda (stasera ne sapremo di più). Ma adesso non ha senso anticipare i tempi, quando arriverà il momento verrà aggiunto tutto il necessario.

Intanto, si possono serenamente fugare tutti i dubbi: ecco la nuova maglia dell'Inter Home stagione 2026/27. Finalmente con la possibilità di toccarla con mano per i primi fortunati.