Il Brasile, Carlo Ancelotti, Neymar le questioni giallorosse e molto altro nell'intervista che Marcos Cafù, tra i migliori terzini destri della storia verdeoro, ha rilasciato alla Gazzetta dello Sport. Tra i vari argomenti trattati c'è anche il Milan, la cui maglia ha vestito negli anni 2000, non all'altezza in questa stagione dell'Inter che sta correndo velocemente verso la vittoria dello Scudetto: “Detto che l’Inter è tornata ad essere fortissima e conquisterà il titolo, il Milan lo vedo bene anche per il prossimo anno. È una squadra con esperienza e che ha le idee chiare. Spero possa arrivare in Champions, così le cose cambieranno completamente. Il Milan è solido, ha una bella società alle spalle, è sulla buona strada”.

Il brasiliano spende poi solo ottime parole nei confronti di Cristian Chivu, che come lui ha vissuto un'importante esperienza con la maglia della Roma: “Sta facendo un lavoro fantastico, come allenatore sta dimostrando tutte le qualità che aveva da giocatore. Con lavoro, competenza e pazienza ha costruito una gran bella squadra. Lo Scudetto è praticamente vinto e spero che il prossimo anno possa tornare a far bene anche in Champions, del resto l’Inter nelle ultime 4 stagioni ha alternato un anno in finale a un anno meno positivo in Europa”.