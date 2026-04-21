Commentando la notizia di Gianluca Di Marzio, secondo cui è certo l'addio di Yann Sommer all'Inter a fine stagione, Walter Zenga ha spiegato che la sua scelta per il successore dello svizzero ricadrebbe su un portiere nostrano.

"Io resterei su un portiere italiano perché mi piacerebbe ci fosse uno zoccolo duro azzurro. Continuiamo a dire che non ci sono giocatori da Nazionale nei club... Io ho parlato di Vicario, Caprile e Carnesecchi, anche se quest'ultimo, però, è già in una grande (l'Atalanta, ndr). Vicario pure, ma il Tottenham in questa stagione sta lottando per non retrocedere", le parole dell'Uomo Ragno a Sky Sport.