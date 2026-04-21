In Viale della Liberazione, non è in cantiere l'idea di un cambio modulo in vista della prossima stagione e, dunque, ogni mossa di mercato della dirigenza dell'Inter per la prossima estate seguirà la traccia dell'ormai consolidato 3-5-2 che ha portato tanti traguardi negli ultimi anni. Lo svela Fabrizio Romano, aggiungendo che non è comunque escluso l'acquisto di un giocatore offensivo con caratteristiche differenti rispetto a quelli a disposizione di Cristian Chivu: "A oggi, non risulta che l'Inter stia lavorando a un modulo diverso, che l'Inter stia impostando un mercato per la difesa a quattro - ha spiegato il giornalista sul suo canale Youtube -. Mi risulta che l'Inter possa andare sulla falsa riga di questa stagione, quindi 3-5-2, magari inserendo un elemento alla Diaby che possa dare una soluzione diversa in termini di fantasia e di uno contro uno".

A proposito della questione Bastoni-Barcellona, inoltre, Romano ha sottolineato l'importanza delle dichiarazioni rilasciate ieri dal diesse nerazzurro Piero Ausilio, un segnale diretto al mondo blaugrana che suona così: le trattative non si fanno a livello mediatico, ma tra club. In pratica, il dirigente della Beneamata ha spiegato che, allo stato attuale, non si sono stati contatti ufficiali tra le parti, a dispetto delle tante voci che sono uscite nell'ultimo mese sulla vicenda. Per la cronaca, conclude Romano, il discorso tra il centrale italiano e i catalani esiste, nessuno ha inventato nulla, tanto che l'entourage del giocatore e la società culé sono in contatto da tempo per cercare l'intesa economica sull'ingaggio.