Dopo tante voci riguardanti un possibile addio di Hakan Calhanoglu all'Inter, da qualche tempo a questa parte i rumors ricorrenti sono quelli che vanno nella direzione opposta. Quella di una permanenza a Milano, dove anche nella stagione in corso, nonostante gli infortuni, il regista turco si è confermato un elemento determinante per le sorti della squadra.

Secondo La Gazzetta dello Sport, il capitano della Turchia ha pensato a un ritorno in patria e aveva il Galatasaray che gli faceva l'occhiolino, ma ora la prospettiva più realistica sembra quella di restare almeno per un altro anno nell'attuale club di appartenenza. Il giocatore ha un contratto con l'Inter in scadenza a giugno 2027, il che presupporrebbe un rinnovo per evitare dolorosi addii a zero. Calhanoglu ha però una ragione importante per rimanere dove sta ed è il suo allenatore, Cristian Chivu.

Il tecnico, si legge sulla rosea, ha aspettato consigliato il centrocampista. Vorrebbe sì costruire una mediana diversa, con più struttura fisica, ma ha anche capito che il rinnovamento deve passare da Calhanoglu. Pur in un'opera di rinnovamento, il turco potrebbe fare da eccezione e restare all'interno del progetto, anche senza un accordo per prolungare il contratto. Non è quindi da escludere che si possa realmente andare avanti fino al 2027 e poi salutarsi.

Ad oggi il calciatore è concentrato sugli obiettivi da centrare, Scudetto e Coppa Italia. E' uno di quelli che più hanno sofferto la stagione senza titoli terminata la scorsa estate. Finora all'Inter ha vinto una volta il campionato, mentre la Coppa Italia l'ha già messa in bacheca un paio di volte nell'era Inzaghi. Vuole però ancora rifarsi da alcune delusioni. E continuare a migliorare grazie anche al rapporto con Chivu, con il quale c'è una sintonia istintiva.